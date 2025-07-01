Рубль во вторник немного опустился к юаню после завершения налогового периода июня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль опустился после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,939 руб., что на 1,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 июля на 11,03 копейки, до 78,4181 руб./$1, и поднял курс евро на 47,68 копейки, до 92,744 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Инвалюты во вторник немного скорректировались вверх - юань на Мосбирже подходил к 10,97, доллар на межбанке - к 78,5 руб. Это закономерное движение на фоне завершения налогового периода. Более существенный рост валют маловероятен - рубль получает поддержку со стороны улучшения геополитических сигналов и повышенного спроса на рублевый долг. Индекс гособлигаций RGBI продолжает рост и сегодня достигал 115,7 п. Кроме того спрос на валюту со стороны импортеров остается подавленным, причины - высокие кредитные ставки и слабость потребительской активности. Падение глобального доллара между тем продолжилось - индекс DXY опускался к 96 п. Это позволяет другим валютам, в том числе развивающимся, а также сырьевым котировкам улучшать ценовые позиции. Краткосрочные ожидания по юаню - 10,8-11,1, по доллару - 78-79 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином РФ объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в понедельник в кулуарах "Летней школы" Банка России.

Он добавил, что ЦБ может рассмотреть более значимые варианты снижения, чем на заседании в июне.

Нефть

Цены на нефть умеренно повышаются вечером во вторник на фоне снижения доллара к большинству мировых валют, участники рынка при этом находятся в ожидании решения ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве поднимается на 0,7%, до $67,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,88%, до $65,67 за баррель.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Как сообщают различные СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), как и в предыдущие три месяца.

Если это случится, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Скидки на российскую нефть Urals по итогам июня снизились на $0,6-0,9 за баррель к уровням мая, на нефть ESPO - упали на $2,3/баррель, премии в Китае выросли на $0,1/барр., при этом цены оказались ниже "ценового потолка", свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом, как сообщалось, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке 13 июня мировые котировки росли, и цена Urals превысила "ценовой потолок" в $60 за баррель, который позволяет компаниям стран ЕС и G7 участвовать в перевозке российской нефти. Ранее снижение цены отечественного сырья ниже $60 за баррель увеличило количество доступного для его транспортировки флота и снизило стоимость фрахта.

По итогам июня цены сложились на уровне ниже ценового потолка - $58,6-58,9 за баррель. Исходя из этих данных, цена нефти Urals для определения НДПИ в июне может составить $59,84 за баррель. По итогам мая этот показатель составил $52,08/баррель.

Банк России во вторник, 1 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 2 трлн 251,475 млрд рублей) в среднем по ставке 20,24% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 24 июня, ЦБ разместил 1 трлн 90 млрд рублей (при лимите 1 трлн 90 млрд рублей и спросе 2 трлн 427,348 млрд рублей) в среднем по ставке 20,23% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 июня повысилась на 37 базисных пунктов - до 20,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила во вторник на 6 базисных пунктов, до 20,24% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 21,91% годовых.