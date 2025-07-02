Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основной сессии торгов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует снижение большинства blue chips на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок, относительно стабильной нефти (фьючерс на Brent торгуется у $67 за баррель) и в целом нейтральной геополитической новостной повестки; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, лидируют в откате акции ВТБ (-1,5%) и "Газпрома" (-1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2836,72 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1139,24 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 июля, составляет 78,4181 руб. (-11,03 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Накануне состоялся телефонный разговор президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Путин "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.

Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в его канцелярии. Политик в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть пытались подрасти за счет ослабления доллара США, однако рост сдерживается ожиданиями возможного увеличения квот на добычу странами ОПЕК+. Участники рынка ожидают, что ОПЕК+ вновь примет решение о наращивании добычи на 411 тыс. б/с в августе.

Позитивные новости поступили от "Мечела" - банки позволили компании оптимизировать платежи по кредитам на 2025-2026 годы с возможностью погашения основного долга, начиная с 2027 года. Это решение позволит "Мечелу" направить денежный поток на поддержание операционной деятельности. Акции компании накануне отреагировали ростом на эти новости, однако пока осторожный взгляд на перспективы бумаг "Мечела" сохраняется ввиду по-прежнему сложной конъюнктуры в угольной отрасли.

Индекс МосБиржи пока остается ниже уровня 200-дневной скользящей средней. Лишь закрепление выше отметки 2900 пунктов может сигнализировать о возобновлении повышательной тенденции в направлении 3000 пунктов и выше, полагают эксперты "Цифра брокер".

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2820-2880 пунктов в ожидании недельных данных Росстата по инфляции; на вечерней сессии не исключен рывок рынка вверх при положительной статистике.

На геополитической арене ситуация пока "заморожена", фокус участников смещается на ситуацию вокруг ключевой ставки ЦБ РФ. Так, поддерживает рынок заявления зампреда ЦБ о том, что на июльском заседании регулятор может рассмотреть шаг ее снижения более чем на 1 п.п., в зависимости от поступающих данных по инфляции. Соответственно, это повышает вероятность достижения уровня 16% по ставке уже на конец этого года.

Если свежие данные Росстата подтвердят тренд на устойчивое снижение инфляционного давления, то рынок акций получит импульс для закрепления выше 200-дневной средней и рывка в область 2900-3000 пунктов. В текущих условиях есть потенциал роста в бумагах Сбера, "Полюса", "ИКС 5", "Аэрофлота", "Яндекса", отмечает Крылова.

Мировые фондовые площадки

В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,9%), но просели в рамках коррекции S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%), которые днем ранее обновили свои максимумы.

Трейдеры оценивали ход переговоров Вашингтона с торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом.

Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь его рассмотрением займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, показали продолжающееся ослабление активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,5 месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение ниже 50 пунктов говорит о спаде активности, индекс остается ниже этой отметки четыре месяца подряд.

Упали акции Tesla (-5,3%) на фоне очередной стычки ее главы Илона Маска с Трампом. В выходные Маск вновь раскритиковал бюджетный законопроект президента, который Трамп называет "большим и красивым". Вслед за этим Трамп пригрозил отозвать госсубсидии, предоставляемые компаниям Маска, а также дал понять, что готов рассмотреть возможность депортации предпринимателя, являющегося уроженцем ЮАР и гражданином США.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,4%).

Давление на японский рынок оказали заявления президента США Трампа, пригрозившего ввести 35%-е пошлины на импорт из Японии, чтобы заставить страну пойти на торговые уступки. Американский лидер назвал переговоры с Токио очень сложными и вновь подверг его критике за нежелание импортировать автомобили и рис из Штатов.

Потребительские цены в Южной Корее в июне выросли на максимальные с января 2,2% в годовом выражении после подъема на 1,9% в мае, согласно опубликованным в среду официальным данным. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 2,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром слабо проседают после роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,0 за баррель (-0,2% и +0,6% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $65,3 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне).

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок также ждет очередной встречи ОПЕК+ 6 июля. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.