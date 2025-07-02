Трамп пообещал пополнить стратегический нефтяной резерв при подходящей конъюнктуре

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны при подходящей рыночной конъюнктуре, передает Reuters.

В первый день второго президентского срока он уже обещал заполнить SPR "до самого верха".

Одобренный накануне Сенатом бюджетный законопроект Трампа предусматривает сокращение объема средств на пополнение резерва до $171 млн с $1,3 млрд. Теперь проект предстоит рассмотреть Палате представителей Конгресса.

Предыдущий президент США Джо Байден несколько раз продавал нефть из SPR, в результате чего резерв достиг минимального уровня за 40 лет. В том числе он продал рекордные 180 млн баррелей после начала конфликта России и Украины.

Поставки нефти в SPR, запланированные после ее покупки при Байдене в 2024 году, задерживаются на семь месяцев. Из ожидавшихся к поставке в январе-мае 15,8 млн баррелей в резерв поступило лишь 8,8 млн баррелей. Администрация Трампа связывает это с техническими проблемами.

В настоящее время объем SPR составляет около 403 млн баррелей против максимальных за всю историю 727 млн баррелей в 2009 году. Тем не менее, это крупнейший экстренный резерв нефти в мире.