США готовы продать больше нефти из резервов для остановки роста цен

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готова продать больше нефти из стратегического резерва (SPR) для того, чтобы остановить подъем цен на бензин этим летом, пишет Financial Times.

Амос Хохштейн, ближайший советник Байдена по вопросам энергетики, сказал, что цены на заправках "все еще слишком высоки для многих американцев", и он хотел бы, чтобы они "еще немного снизились".

"Мы сделаем все возможное, чтобы рынок был достаточно хорошо снабжен, чтобы обеспечить как можно более низкую цену для американских потребителей, - заявил он FT. - Я думаю, что у нас достаточно нефти в SPR, если потребуется".

Байден пытается преодолеть беспокойство избирателей по поводу своего управления экономикой перед президентскими выборами, до которых осталось менее пяти месяцев. Любое его решение извлечь больше нефти из SPR - который Байден использовал больше, чем любой из его предшественников - разозлит республиканцев, которые обвиняют его в "политических злоупотреблениях и нецелевом использовании" запасов, отмечается в статье.

В воскресенье средняя цена на бензин в США составила $3,45 за галлон (примерно 90 центов за 1 литр), по данным Американской автомобильной ассоциации (ААА). Это немного ниже, чем год назад, но все еще более чем на 50% выше, чем в 2021 году, когда Байден сменил Дональда Трампа на посту главы государства.

"Любой президент, которому предстоит сложное переизбрание, особенно в условиях нестабильной экономики, будет обеспокоен риском резкого скачка цен на бензин", - отмечает глава консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макналли, который являлся советником по энергетике Джорджа Буша-младшего.

Высокопоставленные политики-республиканцы в письме, отправленном в прошлом месяце министру энергетики Дженнифер Грэнхолм, призвали администрацию "обеспечить, чтобы SPR не использовался в политических целях в этот предвыборный год". Они описали продажи нефти Байденом в 2022 году как "явную попытку повлиять на промежуточные выборы".

Власти постепенно пополняли SPR с того момента, когда при Байдене он был осушен до самого низкого уровня с 1983 года. Администрация утверждала, что сделала это с хорошей прибылью для налогоплательщиков, продавая нефть по более высоким рыночным ценам и выкупая по более низким.

Хохштейн заявил, что администрация продолжит пополнять резерв до тех пор, пока нефть снова не понадобится. "Мы продолжим закупки в следующем году, пока не сочтем, что SPR снова будет иметь объем, необходимый для выполнения своей первоначальной цели - энергетической безопасности", - сказал он.