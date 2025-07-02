Сбербанк отметил рост заявок на реструктуризацию кредитов от населения и бизнеса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает рост заявок на реструктуризацию от физических и юридических лиц, прогнозирует, что 2025 и 2026 годы будут непростыми для банков, но они выдержат, заявил глава банка Герман Греф.

"Мы сегодня видим не только снижение темпов кредитования, но и, конечно, большое количество реструктуризаций, заявок на реструктуризации по кредитам как физических, так юридических лиц. И конечно, рост плохих долгов для банков в этом году будет ощутим, поэтому финансовый результат банковского сектора в этом году мы ожидаем в целом ниже, чем в прошлом году. Если посмотреть результат первых пяти месяцев, то прибыль банков упала примерно на 10%", - сказал Греф в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Поэтому будем смотреть, конечно, как будет складываться ситуация во втором полугодии, но в целом пока наши прогнозы, что ничего такого страшного в банковским секторе мы не ожидаем, он выдержит, за это будет заплачено резервами, соответственно, прибыльностью, капиталом. Но 2025 год будет непростой, также, скорее всего, 2026 год будет тоже непростым для банковского сектора", - добавил он.

Согласно данным ЦБ, за январь-май банки заработали 1,3 трлн рублей, что на 10% ниже прибыли за 5 месяцев 2024 года (1,4 трлн рублей за вычетом дивидендов от российских дочерних банков). Регулятор отмечал, что такой результат в основном связан с ростом отчислений в резервы с начала года на фоне постепенного вызревания розничного портфеля.

Банк России в июне сохранил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей и сообщил, что предпосылок для изменения прогноза по прибыли не наблюдается. По итогам прошлого года банки получили рекордные 3,8 трлн рублей прибыли.