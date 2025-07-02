Поиск

Сбербанк не планирует больших приобретений для развития экосистемы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк имеет значительный запас по лимиту вложений в иммобилизованные активы, но крупных покупок для развития экосистемы не планирует, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России президент - председатель правления банка Герман Греф.

"У нас запас по этому нормативу (лимиту вложений в иммобилизованные активы - ИФ) еще значительный, поэтому он в ближайшие годы нас не затронет", - сообщил Греф.

"Но, как вы видите, мы не очень активно что-то покупаем вообще в принципе. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня. Мы, конечно, оптимизируемся, мы что-то продаем всегда, что-то докупаем, но каких-то таких грандиозных покупок мы не планируем", - добавил глава Сбербанка.

Доля иммобилизованных активов в капитале группы Сбербанка составляет "намного меньше" 25%, сообщил в начале июня зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

ЦБ в конце мая представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в иммобилизованные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. Банк России предложил установить лимит на уровне 25% от капитала (а не 30%, как планировалось ранее). ЦБ собирается установить 5-летний график (с 2026 по 2030 год) с более плавным выходом на целевой уровень РЧЛ 25% по сравнению с прежним. Вступление новых норм в силу планируется с 1 октября 2026 года. Лимит будет введен только для банков с универсальной лицензией.

Банк России Герман Греф Сбербанк Финансовый конгресс Тарас Скворцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей мощнее 160 л.с. для физлиц

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Набиуллина отметила, что замедление экономики даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ставки

Греф заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2024 в 5,27 рубля на акцию

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Финансовый конгресс Банка России. Видеотрансляция

Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить за счет допдоходов независимых производителей

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });