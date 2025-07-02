Сбербанк не планирует больших приобретений для развития экосистемы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк имеет значительный запас по лимиту вложений в иммобилизованные активы, но крупных покупок для развития экосистемы не планирует, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России президент - председатель правления банка Герман Греф.

"У нас запас по этому нормативу (лимиту вложений в иммобилизованные активы - ИФ) еще значительный, поэтому он в ближайшие годы нас не затронет", - сообщил Греф.

"Но, как вы видите, мы не очень активно что-то покупаем вообще в принципе. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня. Мы, конечно, оптимизируемся, мы что-то продаем всегда, что-то докупаем, но каких-то таких грандиозных покупок мы не планируем", - добавил глава Сбербанка.

Доля иммобилизованных активов в капитале группы Сбербанка составляет "намного меньше" 25%, сообщил в начале июня зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

ЦБ в конце мая представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в иммобилизованные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. Банк России предложил установить лимит на уровне 25% от капитала (а не 30%, как планировалось ранее). ЦБ собирается установить 5-летний график (с 2026 по 2030 год) с более плавным выходом на целевой уровень РЧЛ 25% по сравнению с прежним. Вступление новых норм в силу планируется с 1 октября 2026 года. Лимит будет введен только для банков с универсальной лицензией.