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Иммобилизованные активы в Сбере составляют меньше 25% капитала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк не ждет существенных изменений в своем балансе из-за недавно представленного обновленного регулирования иммобилизованных активов, они составляют "намного меньше" 25% капитала группы, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов в кулуарах ЦИПР.

"На горизонте текущей стратегии (2024-2026 годы - ИФ) никакого давления нет. У нас на сегодня намного меньше 25% капитала группы доля иммобилизованных активов", - сказал он.

Скворцов отметил, что непрофильные активы вообще занимают небольшую долю. "Они в основном появляются по необходимости в рамках работы с проблемной задолженностью, либо каких-то наших отдельных проектов вне банковской отрасли", - сообщил он.

Дальше, за горизонтом действия текущей стратегии, Сбер уже будет смотреть, как новое регулирование может сказаться на группе.

"Будем смотреть в нашей стратегии, какие нам необходимо решения принимать, какие инвестиции делать, в каком размере - для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Но я думаю, что каких-то глобальных изменений с точки зрения этого нового регулирования не будет", - высказал мнение финдиректор.

Сбер постепенно идет к тому, что проекты будут требовать все меньше инвестиций, генерировать больше прибыли, добавил он.

"В текущей ситуации у нас большой запас до 25%, поэтому даже если мы не будем много инвестировать (в иммобилизованные активы - ИФ) и капитал останется на текущем уровне, даже в текущей ситуации мы выдержим", - подчеркнул Скворцов. При этом он отметил, что Сбер к 2029 году планирует "значимо" увеличить размер капитала.

"В следующем году мы будем делать новую стратегию, и там уже будет как раз регулирование. Мы это все сопоставим вместе и поймем, как и что корректировать стоит, в каком размере, куда инвестировать. В основном наши инвестиции сегодня идут в технологическую повестку - в железо, в разработку ПО. Это как раз то направление, которое регулируется этой методикой. И здесь тоже идет дискуссия. Это правильно, что мы сейчас должны это все отменить? Да как мы будем дальше существовать?! Это с регулятором надо будет обсудить", - подчеркнул финдиректор.

Банк России в конце мая представил доработанную концепцию риск-чувствительного лимита (РЧЛ), которая призвана ограничить риски банковских вложений в иммобилизованные активы. Регулятор модифицировал состав этих активов, смягчил график ввода лимита, снизил коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ.

РЧЛ представляет собой лимит в процентах от капитала банка, вложения в иммобилизованные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала. Банк России предложил установить лимит на уровне 25% от капитала (а не 30%, как планировалось ранее). ЦБ собирается установить 5-летний график (с 2026 по 2030 год) с более плавным выходом на целевой уровень РЧЛ 25% по сравнению с прежним. Вступление новых норм в силу планируется с 1 октября 2026 года. Лимит будет введен только для банков с универсальной лицензией.

Банк России Сбербанк Сбер Тарас Скворцов
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