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"Русснефть" в 2024 году увеличила экспорт нефти до 2,4 млн тонн

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Русснефть" в 2024 году экспортировала 2,4 млн тонн нефти, что почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщается в годовом отчете компании.

Перевалка основных объемов нефти через морские порты Новороссийска и Усть-Луги, а также по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии выросла примерно на 20%, до 1,5 млн тонн.

Поставки через Козьмино составили 0,9 млн тонн, что на треть больше, чем годом ранее, когда компания впервые экспортировала нефть через порт в Японском море.

Отгрузки на внутренний рынок составили 4,1 млн тонн, что почти на 11% меньше, чем в 2023 году. Основной объем нефти - 2,5 млн тонн - был реализован "Афипскому НПЗ".

Объем поставок природного газа и попутного нефтяного газа снизился чуть менее чем на 4%, до 1,88 млрд куб. м. Основные объемы - почти 1,6 млрд куб. м были реализованы в Уральском и Сибирском федеральных округах, из которых 1,4 млрд куб. м проданы "СИБУР Холдингу" в рамках долгосрочного контракта.

Как сообщалось, выручка "Русснефти" от реализации нефти на внутреннем рынке в 2024 году выросла почти на 15%, составив 184,9 млрд рублей; от экспорта за рубеж - более чем в 1,5 раза, до 110,4 млрд рублей.

Дружба Козьмино Новороссийск Русснефть
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