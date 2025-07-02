ВТБ ждет досудебного урегулирования по кредиту под залог апартаментов в отеле Four Seasons

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВТБ ожидает досудебного урегулирования по кредиту структурам бизнесмена Алексея Хотина, выданному под залог апартаментов в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel в центре Москвы, рассказал "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк в июле прошлого года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском об обращении взыскания на нежилые помещения компании "Форси", являющейся собственником площадей отеля Four Seasons Hotel. ВТБ хотел покрыть кредитные требования к компании из выручки от продажи заложенного имущества.

ООО "Форси" принадлежит часть здания по адресу Охотный ряд, д. 2, функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow, говорится в отчетности компании. Ее конечным собственником была указана кипрская компания Demovito Ltd., впоследствии ООО "Форси" перешло в собственность Росимущества.

"У нас есть кредит структурам известного бенефициара, которые владели апартаментами в Four Seasons. Эти апартаменты находятся в залоге по кредиту. Суд по известным причинам изъял этот актив в пользу государства. Сейчас владельцем апартаментов является Росимущество, но залог оставлен у ВТБ. Кредит не обслуживается, и мы постепенно создаем по нему резервы и занимаемся поиском путей урегулирования. Мы ожидаем, что ситуация может быть разрешена в досудебном порядке: например, залоговый актив может быть приобретен у Росимущества и зачтен в погашение кредита, то есть по сути залоговый актив будет являться основной формой recovery", - рассказал Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Это будет потенциально иммобилизованный актив, если его реализация затянется, поэтому после принятия актива на баланс должна быть запущена его продажа. Считаем, что цена будет адекватной, так как апартаменты находятся близко к Кремлю", - добавил он.

Согласно отчетности "Форси", компания является поручителем по кредиту на $300 млн, выданному ВТБ в 2015 году кипрской Vesp Establishment Ltd (является связанной с "Форси" стороной). По договору поручительства предметом залога являются помещения площадью 36,8 тыс. квадратных метров по адресу Охотный ряд, д 2. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась в 9,88 млрд рублей.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам заключения за особо крупную растрату. В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. путем выдачи банком "Югра" заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Вину бизнесмен не признал.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра" в июле 2017 года. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.