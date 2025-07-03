Курс рубля к юаню слабеет утром на "Мосбирже" на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в четверг рубль дешевеет к юаню на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании новых заявлений представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Петербурге 2-4 июля.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 2,25 рубля, до 10,9695 рубля. При этом юань оказался на 2,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

"В среду низкая волатильность на валютном рынке сохранилась. При сохранении слабовыраженной тенденции к ослаблению рубля второй день подряд торговая активность несколько повысилась, отражая, видимо, отложенный спрос после прохождения налоговых выплат. В целом биржевой курс юаня продолжил удерживаться чуть ниже отметки 11 рублей, продемонстрировав символический рост по итогам дня. Курс доллара прибавил чуть сильнее на фоне попытки американской валюты отскочить к мировым валютам, пока выглядящей неубедительно ввиду сохраняющейся высокой неопределенности относительно решения проблемы госдолга США и исхода торговых переговоров Штатов с торговыми партнерами. По-прежнему не видим значимых триггеров для сильных движений на валютном рынке. Рассчитываем, что юань продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, попробует, в условиях прохождения налоговых выплат и формирующихся ожиданий по активному снижению ставки, перейти в конце недели, скорее, в верхнюю его часть", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Инфляция в России с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 30 июня на уровне 9,39%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста днем ранее. Котировки Brent укрепились в среду на 3%, WTI - на 3,1%.

К 10:06 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже на 0,8%, до $68,56 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,83%, до $66,89 за баррель.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тысячи баррелей неделей ранее.