Индексы Мосбиржи и РТС подросли на 0,1% в начале основной сессии торгов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $68,6 за баррель) и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле в условиях замедления инфляции. Сдерживающим фактором для покупателей останутся риски новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,1% во главе с бумагами "Группы компаний ПИК" (+1,8%) и АФК "Система" (+1,3%), при этом продолжается обвальное падение акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-12,9%) на новостях об иске генпрокуратуры о национализации компании.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2817,91 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1128,62 пункта (+0,1%). Цены большинства "голубых фишек" на МосБирже подросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июля, составляет 78,654 руб. (+23,59 копейки).

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,9%), "ВК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Акции ПАО "Южуралзолото" упали до 0,5142 рубля (-12,9%), минимум сделок составил 0,4759 рубля (-19,4%).

Прокуратура просит обратить в доход государства 100% ООО "Управляющая компания ЮГК", учитывая принадлежащие Константину Струкову акции ПАО "Южуралзолото" с долей около 68%.

Подешевели также "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), ВТБ (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года - 3,76%.

Из данных за июнь этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,88% на конец мая (точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля).

Безработица в России в мае 2025 года составила 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду в ходе Финансового конгресса Банка России, что если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Рост ВВП РФ в мае 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,2% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике". За январь-май 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,5% в годовом выражении.

Тем временем представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в среду, что решение Пентагона приостановить передачу Украине ряда видов вооружений не означает, что Вашингтон полностью прекратил военную поддержку Киева. "Речь не идет о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи", - отметила она на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщили, что США отложили поставки Украине ряда видов вооружений, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. Позже эти данные подтвердили американские власти. В администрации США пояснили, что приняли это решение, так как запасы таких ракет подходят к концу.

В условиях приостановки США части военных поставок Украине Киев планирует попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать для него американское оружие, сообщило издание Politico со ссылкой на многочисленные источники.

В связи с этим правительства нескольких европейских стран изучают возможность закупки оружия американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти деньги будут учтены в новой программе расходов НАТО на оборону, "но пока нет твердых обязательств", пишет газета.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсуждала в среду в Брюсселе с министром иностранных дел Китая Ван И конфликт на Украине, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС). Каллас, как следует из коммюнике ЕВС, "призвала Китай поддержать полное и безоговорочное прекращение огня и справедливый и прочный мир на Украине, основанный на полном уважении устава Организации объединенных наций".

Глава европейской дипломатии в ходе 13-го стратегического диалога Евросоюз-Китай также настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества КНР с РФ, видя в этом "угрозу для европейской безопасности".

Комментарии аналитиков

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, в ходе торговой сессии четверга возможна активизация покупок в российских акциях - инвесторы после отката могут перейти к увеличению объема среднесрочных позиций в портфелях на ожиданиях более активного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле.

Смягчение ДКП регулятором в текущий момент может быть одним из основных факторов для российского рынка, так как снижает риски переохлаждения экономики, ведет к удешевлению средств и может поспособствовать ослаблению рубля, который в текущий момент сдерживает финпоказатели экспортеров, а значит, и интерес к их акциям. Целевым диапазоном в четверг видится район 2800-2860 пунктов, считает Зварич.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, основное внимание российского рынка сосредоточено на дивидендных решениях компаний: одни утверждают выплаты, другие отказываются платить. После отсечек инвесторы фиксируют прибыль и частично выходят из акций, что сдерживает подъем рынка. Также геополитическая неопределенность и предполагаемый новый пакет санкций от ЕС продолжают оказывать давление на котировки.

Тем не менее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России замедляется быстрее прогнозов ЦБ, хотя пока остается выше целевого уровня. Также глава ЦБ пояснила, что в российской экономике происходят быстрые структурные сдвиги из-за санкций, импортозамещения и роста новых отраслей. Меняется рынок труда, и финансовая система опирается на внутренние ресурсы. Завершается адаптация к внешним ограничениям, начинается этап технологических изменений: внедрение ИИ, цифровизация, рост сектора услуг, что открывает новые возможности для развития.

Индекс МосБиржи на 4-х часовом таймфрейме подошел к нижней границе восходящего канала в районе 2815,3 пункта. При негативном новостном фоне индекс может спуститься к уровню поддержки 2787,8 пункта. Однако при позитивном сценарии индикатор может вернуться в канал и дойти до верхней границы 2880 пунктов, считает представитель "Финама".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов не исключает, что индекс МосБиржи все же будет тестировать поддержку 2800 пунктов, а в случае ее пробоя следующей целью снижения станет 2750 пунктов.

Можно говорить о том, что негатива добавляет продвижение Европы по вопросу введения очередного пакета антироссийских санкций, но рынок уже давно выработал санкционный иммунитет. Данные Росстата по инфляции не очень порадовали, но их можно назвать благоприятствующими для снижения ставки ЦБ в конце июля. Однако не стоит забывать, что со второй половины года резко повышены тарифы на ЖКХ, и они обязательно внесут свой негативный вклад в рост цен, считает эксперт.

"С учетом роста тарифов монополий мы ждем снижения ставки ЦБ в июле лишь на 1 п.п. - скорее всего, ЦБ решит посмотреть, как рост цен на электроэнергию и ЖКХ отразится на общей инфляции", - считает Антонов.

Аналитики компании "Цифра брокер" обратили внимание, что акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-7,6% "префы") в четверг торгуются на Мосбирже уже без годовых дивидендов (25,95 рубля на "преф" и 0,4281 рубля на "обычку").

В целом, несмотря на поддержку высоких цен на нефть и сигналов со стороны Банка России о готовности к дальнейшему снижению ключевой ставки, участники рынка предпочитают не спешить с покупками. Тем не менее, в дальнейшем дивидендный фактор и перспектива смягчения денежно-кредитной политики будут поддерживать интерес к акциям, считают эксперты.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,9%), почти не изменился Dow Jones (-0,02%) на фоне заявления президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом.

По условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда как все пошлины на поставки американских товаров в страну будут отменены. Сделка позволит избежать введения тарифа в 46% на вьетнамский импорт.

Ранее Трамп заявил, что не планирует переносить срок введения повышенных импортных пошлин, который наступает 9 июля. Он выразил сомнение в том, что Штаты сумеют за оставшееся время достичь торгового соглашения с Японией, однако отметил, что такая сделка может быть заключена с Индией.

Также инвесторы оценивали статданные по рынку труда. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тыс., свидетельствует отчет отраслевой организации ADP. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 95 тыс.

После публикации данных ADP участники рынка повысили оценку вероятности снижения ключевой ставки на июльском заседании Федеральной резервной системы до 27% с ожидавшихся ранее 20%.

Министерство труда США обнародует данные о состоянии рынка труда страны за июнь в четверг. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 110 тыс., а безработица повысилась до 4,3% с 4,2%.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июне уменьшился до 50,6 пункта (самый низкий уровень с сентября прошлого года) по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе. Между тем сводный PMI вырос до 51,3 пункта с 49,6 пункта в мае.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста накануне, когда стоимость Brent поднималась выше $69 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,61 за баррель (-0,7% и +3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $66,93 за баррель (-0,8% и +3,1% накануне).

Власти США считают приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ неприемлемой и призывают страну возобновить работу с агентством, заявила в среду представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"То, что Иран выбирает приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в тот момент, когда есть возможность сменить курс и пойти по пути мира и благополучия, - это неприемлемо. Иран должен вернуться к сотрудничеству, причем в полном объеме и без задержек", - заявила Брюс на брифинге в Вашингтоне. Она вновь повторила, что с точки зрения США у Ирана не может быть и никогда не будет ядерного оружия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Между тем участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится 6 июля. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.