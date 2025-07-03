В Allianz допустили замедления роста экономики в Европе из-за жары в 2025 году

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Аномально высокие температуры в Европе могут снизить темпы экономического роста в регионе на 0,5 процентного пункта в 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Allianz Research.

Самые сильные последствия, по мнению аналитиков, испытает на себе Южная Европа: в Испании из-за жары рост ВВП может замедлиться на 1,4 п.п., в Италии и Греции - на 1 п.п. Тем временем во Франции потеря составит порядка 0,3 п.п., в Германии - около 0,1 п.п.

Каждый день работы при температуре выше 32 градуса Цельсия эквивалентен потере половины рабочего дня из-за забастовок, отмечают аналитики.

По оценке Международной организации труда, общее число рабочих часов в мире к 2030 году сократится на 2,2% из-за высоких температур.