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Аномальная жара наблюдается в Европе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ряд европейских стран столкнулся с экстремально жаркой погодой, сообщают в понедельник западные СМИ.

Во Франции в 16 департаментах введут во вторник "красный", самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий, в 68 департаментах - "оранжевый" уровень, сообщает телеканал BFM TV.

Ожидается, что во вторник температура во Франции достигнет 36-40 градусов по Цельсию, в связи с чем во вторник и среду 200 школ закроются или изменят режим работы.

В Испании в ближайшие два дня дневная температура продержится на отметке выше 40 градусов по Цельсию, ночью температура будет достигать не менее 25 градусов, сообщает The Guardian.

В субботу в испанском городе Эль-Гранадо зафиксировали рекордную для июня в этой стране температуру - 46 градусов. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1965 году, когда температура в городе Севилья поднялась до 45,2 градуса.

В Португалии в семи из 18 округов страны действует "красный" уровень погодной опасности. Ожидается, что температура пойдет на спад в среду.

В Италии во вторник в 17 городах введут "красный" уровень погодной опасности, в среду - еще в одном городе, сообщает агентство АНСА.

В Лондоне в понедельник температура поднялась до 29,7 градуса, превысив зафиксированную в 2001 году рекордно высокую температуру - 29,3 градуса, пишет The Guardian.

По прогнозам метеорологической службы, в Англии в ближайшие дни температура превысит 30 градусов, а в Лондоне и на юго-востоке Англии температура может подняться до 34 градусов.

Испания Франция Европа Англия
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