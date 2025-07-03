ЦБ не видел заявок на возвращение в РФ иностранных банков

Оставшиеся значимо сократили активность, отметила Эльвира Набиуллина

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видел заявок на возвращение в Россию иностранных банков, оставшиеся значимо сократили активность, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы пока заявок не видели (на возвращение в РФ - ИФ). Что касается деятельности иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом значимо сократили свою деятельность, но остались здесь", - сказала она.