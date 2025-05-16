Набиуллина сообщила, что необходимости серьезно корректировать ИИС-3 сейчас нет

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России не видит необходимости в существенной модернизации механизма индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

"Что касается серьезной трансформации ИИС-3, нет, мы на эту тему не думаем. Мы считаем, что нам надо дать этому инструменту показать свою привлекательность. Каких-то качественных, радикальных изменений здесь не предполагаем", - сказала она.

Закон о запуске ИИС нового типа (ИИС-3) заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

Ранее президент НАУФОР Алексей Тимофеев говорил в интервью "Интерфаксу", что ассоциация не видит перспектив у десятилетнего ИИС и предлагает сделать его "трансформирующимся" со сроком от трех до пяти лет.