Уолл-стрит в четверг закрылась в плюсе, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за шесть недель 233 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя до 240 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс. Консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тыс., а не на 139 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали ее подъема до 4,3%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае увеличился на 18,7% относительно предыдущего месяца - до $71,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не $61,6 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита до $71 млрд с объявленного ранее апрельского уровня.

Статистика по рынку труда заставила инвесторов серьезно пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Оценка вероятности снижения ставок на июльском заседании регулятора после публикации статданных снизилась до 4,7% против 23,8% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о необходимости сохранять терпение в условиях неопределенности относительно экономической политики США. Выжидательный подход, по его словам, поможет ФРС избежать ситуации, в которой ей пришлось бы разворачивать назад курс денежно-кредитной политики.

"Я полагаю, что период, характеризующийся столь масштабной неопределенностью, - не время для существенного изменения ДКП, - сказал Бостик на мероприятии во Франкфурте в четверг. - Это особенно актуально в условиях сохраняющейся устойчивости экономики, которая дает нам возможность проявить терпение".

Акции Tesla подешевели на 0,1% по итогам торгов. Компания во втором квартале сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей.

Конкурирующая Lucid прибавила 5,4% капитализации. Ее поставки в минувшем квартале выросли до рекордных 3,309 тыс. электромобилей с 2,394 тыс. годом ранее.

Цена бумаг разработчика программного обеспечения для мониторинга облачной инфраструктуры Datadog Inc. подскочила на 14,9%. В среду стало известно, что их включат в расчет индекса S&P 500.

Рыночная стоимость разработчиков ПО для проектирования чипов Synopsys Inc. и Cadence Design Systems повысилась соответственно на 4,9% и 5,1% после новостей о снятии США ограничений на экспорт их решений в Китай.

Чипмейкер Nvidia Corp. увеличил капитализацию на 1,3%.

Котировки акций интернет-сервиса для путешественников TripAdvisor Inc. выросли на 16,7% после новостей о том, что инвестор-активист Starboard Value консолидировал 9% этой компании.

Акции страховщика Centene Corp. подешевели на 1,4%. Днем ранее они рухнули на 40,4% после отзыва годового прогноза.

Цена бумаг биотехнологической Summit Therapeutics увеличилась на 8,5% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что AstraZeneca может выплатить ей $15 млрд за права на препарат для больных раком легких.

Рыночная стоимость Olo Inc. выросла на 13,6%. Инвесткомпания Thoma Bravo покупает этого поставщика ПО для ресторанов примерно за $2 млрд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,83% - до рекордных 6279,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,02% и составил 20601,1 пункта, также обновив исторический максимум.

В пятницу биржи США будут закрыты по случаю Дня независимости.