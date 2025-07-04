Двое участников бандформирований на Северном Кавказе получили длительные сроки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Двое членов банды Басаева и Хаттаба приговорены к длительным срокам заключения за участие в нападении на колонну военнослужащих в 1999 году в Чечне, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Вахиту Хамзатханову и Тахиру Бегельдиеву", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По ее словам, "Хамзатханову и Бегельдиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года и 21 год соответственно".

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - сказала представитель СКР.

По данным ведомства, в 1999 году Бегельдиев и Хамзатханов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба.

"Утром 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чеченской республики участники банды, в том числе Хамзатханов и Бегельдиев, действуя согласованно под общим руководством Хаттаба, дождались появления военнослужащих войсковой части министерства обороны РФ и совершили вооруженное нападение на них", - сказала Петренко.

Она отметила, что "в результате массированного обстрела были убиты 15 военнослужащих, еще 28 получили телесные повреждения различной степени тяжести".

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что Хамзатханов и Бегельдиев были задержаны в октябре 2022 г. и мае 2023 г.