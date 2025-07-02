ЮГК сообщила о штатной работе на фоне обысков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) на фоне обысков в челябинских офисах работает в штатном режиме, заявил золотодобытчик.

"Добыча руды и производство золота продолжаются, - заверили в ЮГК. - Мы находимся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают по отношению к компании".

Ранее в среду стало известно, что сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета провели обыски в подразделениях ЮГК в рамках уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

На фоне сообщений об обысках котировки ЮГК на МосБирже в среду снижаются, в течение дня падение достигало 13%.