"ВСМПО-Ависма" в 2024 году направила на экологию 1,6 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"" в 2024 году увеличило расходы по защите окружающей среды на своей производственной площадке в Верхней Салде Свердловской области до 940,2 млн рублей, говорится в годовом отчете компании.

Траты на экологию в 2023 году составили 826,9 млн рублей. Таким образом, инвестиции в этот вид деятельности по итогам 2024 года на основной площадке корпорации увеличились на 13,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

На экологию в филиале компании в Березниках (Пермский край) в 2024 году было направлено 643,398 млн рублей, данные за 2023 год не раскрывались.

Общая сумма расходов на мероприятия по защите окружающей среды в 2024 году составила 1 млрд 583,598 млн рублей. Общая сумма расходов ПАО на экологию в 2023 году также не раскрывалась.

Как отмечается в отчете, в 2024 году корпорация, в частности, построила двухсекционную вентиляторную градирню водооборота N5 и реконструировала шламопроводы очистных сооружений и насосных станций. Также компания утилизировала отработанные смазочно-охлаждающие жидкости и смеси, отработанный щелочной расплав, обезвредила шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

В результате мероприятий по защите окружающей среды выбросы в атмосферу на площадке в Верхней Салде составили 36,8% от установленного норматива, в Березниках - 59,2% (в 2023 году - 69,6%). Также был снижен сброс загрязняющих веществ в водные объекты на свердловской площадке - до 61,6% от лимитной массы сброса, в пермском филиале показатель составил 77,4%.

Кроме того, как отмечает компания в отчете, в 2024 году объем образования отходов в Верхней Салде удалось снизить до 60% от нормативов и достичь высокой доли их обезвреживания. Так, 83,9% от общей массы образуемых на свердловском производстве отходов были переданы на утилизацию, на площадке в Березниках - 69,8% (в 2023 году - 32%).

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.