Поиск

"ВСМПО-Ависма" в 2024 году направила на экологию 1,6 млрд рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"" в 2024 году увеличило расходы по защите окружающей среды на своей производственной площадке в Верхней Салде Свердловской области до 940,2 млн рублей, говорится в годовом отчете компании.

Траты на экологию в 2023 году составили 826,9 млн рублей. Таким образом, инвестиции в этот вид деятельности по итогам 2024 года на основной площадке корпорации увеличились на 13,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

На экологию в филиале компании в Березниках (Пермский край) в 2024 году было направлено 643,398 млн рублей, данные за 2023 год не раскрывались.

Общая сумма расходов на мероприятия по защите окружающей среды в 2024 году составила 1 млрд 583,598 млн рублей. Общая сумма расходов ПАО на экологию в 2023 году также не раскрывалась.

Как отмечается в отчете, в 2024 году корпорация, в частности, построила двухсекционную вентиляторную градирню водооборота N5 и реконструировала шламопроводы очистных сооружений и насосных станций. Также компания утилизировала отработанные смазочно-охлаждающие жидкости и смеси, отработанный щелочной расплав, обезвредила шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

В результате мероприятий по защите окружающей среды выбросы в атмосферу на площадке в Верхней Салде составили 36,8% от установленного норматива, в Березниках - 59,2% (в 2023 году - 69,6%). Также был снижен сброс загрязняющих веществ в водные объекты на свердловской площадке - до 61,6% от лимитной массы сброса, в пермском филиале показатель составил 77,4%.

Кроме того, как отмечает компания в отчете, в 2024 году объем образования отходов в Верхней Салде удалось снизить до 60% от нормативов и достичь высокой доли их обезвреживания. Так, 83,9% от общей массы образуемых на свердловском производстве отходов были переданы на утилизацию, на площадке в Березниках - 69,8% (в 2023 году - 32%).

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

Пермский край ВСМПО-Ависма Свердловская область Верхняя Салда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Увольнения в Microsoft затронули 830 сотрудников в штате Вашингтон

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

ЦБ назвал приостановку торгов акциями ЮГК временной и объяснил волатильностью

ЦБ назвал приостановку торгов акциями ЮГК временной и объяснил волатильностью

"СПБ биржа" приостановила прием заявок по акциям ЮГК

Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза

Выход иностранцев на российский рынок ритейла замедлился в 2,5 раза

МосБиржа запретила короткие продажи по акциям и облигациям ЮГК

ЦБ предписал приостановить торги акциями ЮГК на фоне иска Генпрокуратуры к мажоритарию

ЦБ предписал приостановить торги акциями ЮГК на фоне иска Генпрокуратуры к мажоритарию

Трамп анонсировал введение Штатами импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа

Nvidia на фоне роста акций приблизилась к рекорду по капитализации

Nvidia на фоне роста акций приблизилась к рекорду по капитализации
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6664 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });