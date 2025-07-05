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Министры восьми стран ОПЕК+ начали встречу по обсуждению плана добычи нефти на август

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Встреча министров восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, началась, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Изначально она должна была состояться 6 июля, однако ее перенесли на день раньше.

В центре внимания - обсуждение плана добычи нефти "восьмеркой" в августе. Предыдущие три месяца страны увеличивали ее втрое выше плана, развертывая по 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) ежемесячно.

По данным Bloomberg, в августе страны намерены еще больше ускорить темпы наращивания нефтепроизводства - до 550 тыс. б/с. Принципиальное согласие по этому вопросу уже достигнуто, пишет агентство со ссылкой на источники в делегациях.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе сказал, что страны альянса будут принимать решение непосредственно в ходе консультаций. "Традиционно будем смотреть во время встречи", - сказал он.

ОПЕК постоянно напоминает, что любое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий. На сегодняшний день основные факторы, влияющие на рынок - геополитические события, а также торговые войны. Кроме ситуации на рынке участники тщательно отслеживают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов.

нефть ОПЕК+
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