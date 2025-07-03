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Заседание "восьмерки" ОПЕК+ перенесено на 5 июля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Встреча министров восьми стран ОПЕК+, ранее объявивших о добровольных сокращениях нефтедобычи, перенесена на субботу, 5 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Ранее она была назначена на воскресенье, 6 июля.

Основным вопросом переговоров станет план добычи нефти на август.

Как писали иностранные СМИ, один из вариантов - очередное наращивание квот на 411 тыс. баррелей в сутки. Источники "Интерфакса" отмечали, что такой шаг, действительно рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе сказал, что страны альянса будут принимать решение непосредственно в ходе консультаций. "Традиционно будем смотреть во время встречи", - сказал он.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Ранее зарубежные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе.

ОПЕК+ заседание перенос
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