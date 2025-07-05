"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении добычи в августе на 550 тыс. б/с

По данным Bloomberg, окончательно решение должно быть принято на онлайн-встрече министров стран в субботу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, которые ранее приняли обязательства о добровольных сокращениях добычи, достигли принципиального согласия об ее увеличении в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях стран.

Окончательно решение должно быть принято на онлайн-встрече министров стран 5 июля, которая начнется ориентировочно в 12:00 по Москве.

Ранее иностранные СМИ писали, что один из вариантов - очередное наращивание квот на 411 тыс. (б/с). Источники "Интерфакса" отмечали, что такой шаг действительно рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе сказал, что страны альянса будут принимать решение непосредственно в ходе консультаций. "Традиционно будем смотреть во время встречи", - сказал он.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.