Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное снижение цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent просел ниже $68 за баррель) из-за опасений нового витка торговых войн, также негативным фактором выступают риски новых антироссийских санкций Запада. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,4%, ниже 2800 пунктов; лидируют в откате акции "Мобильных телесистем" (-15,6%, до 192,05 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2789,79 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 78,8354 руб. (+5,23 копейки).

Также подешевели акции "ММК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%).

Подросли акции ВТБ (+0,6%), "Ростелекома" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые. Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.

"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, "ему удалось справится с санкциями".

Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.

При этом он в очередной раз отметил, что пытается справится с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена. Ранее Трамп сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора с Путиным не достиг прогресса в украинском урегулировании. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп. Он добавил: "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, геополитический фон для российского рынка остается умеренно негативным. Телефонный разговор президентов России и США, по словам Трампа, не принес ощутимых результатов.

В центре внимания остается ситуация вокруг ПАО "Южуралзолото" (ЮГК). Банк России в пятницу предписал приостановить торги акциями компании на фоне повышенной волатильности. Днем ранее стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд Челябинска с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера Константина Струкова в ЮГК (67,85%), а также в управляющей компании ЮГК (100%).

Индекс МосБиржи в конце июня в моменте прорвал многомесячный нисходящий тренд, однако не сумел закрепиться выше 200-дневной скользящей средней и перешел к коррекции. Если индекс МосБиржи не удержится выше отметки 2800 пунктов, возможен откат к сильной зоне поддержки в районе 2730 пунктов, считает Смирнов.

В США в пятницу биржи не работали в связи с национальным праздником.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщил портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что американский лидер не уточнил, какие страны станут получателями писем и какие ставки будут установлены. В минувший четверг Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%, напомнил Axios.

Тем временем, американский министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье, что власти США вплотную подошли к заключению соглашений по торговле с рядом стран. "Мы близки к сделкам с рядом стран. Как это всегда бывает, наши визави тянут время (...). Я полагаю, что в течение ближайшей пары дней у нас будут важные объявления (о соглашениях - ИФ)", - сказал он в эфире CNN.

Бессент напомнил, что с понедельника администрация США начнет рассылать уведомления тем странам, которые не захотели заключать обновленные торговые соглашения с США. В этих письмах будет указан размер вступающих в силу в августе пошлин для той или иной страны.

Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить данное решение на паузу. Срок ее действия истечет в ближайшую среду.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены также проседают на фоне решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,8 за баррель (-0,7%), августовская цена фьючерса на WTI - $66,01 за баррель (-1,5% к уровню четверга).

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Ранее предполагалось, что основным вариантом, который рассмотрят участники альянса, будет повышение на 411 тыс. б/с.

Общая квота стран ОПЕК+ на август с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,028 млн баррелей в сутки (б/с), что на 502 тыс. б/с больше, чем в июле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.