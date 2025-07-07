Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7% в начале основной сессии торгов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent просел к $68 за баррель) из-за опасений нового витка торговых войн, также негативным фактором выступают риски новых антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,7%; лидируют в откате акции "Мобильных телесистем" (-15,9%, до 191,35 рубля) после отсечки на бирже годовых дивидендов (35 руб. на бумагу).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2782,64 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1111,93 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июля, составляет 78,8354 руб. (+5,23 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-2,1%), "Норникеля" (-1,9%), "ВК" (-1,8%), "Северстали" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "ММК" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия справилась с санкционным давлением Запада, но сказал, что российское руководство понимает, что могут последовать новые. Он назвал президента России Владимира Путина профессионалом и сообщил, что в ходе их последнего телефонного разговора вопрос о санкциях обсуждался.

"Мы много говорили о санкциях. Не могу сказать, что они его вдохновляют", - сказал Трамп, беседуя с журналистами на борту президентского самолета. Глава Белого дома также отметил, что Путин "понимает, что могут последовать новые санкции, он профессионал", признав, что "ему удалось справиться с санкциями".

Также Трамп заявил журналистам, что пока не знает, удастся ли ему решить украинский вопрос. "Не знаю, не могу сказать, получится это или нет, но я бы этого хотел", - сказал он.

При этом он в очередной раз отметил, что пытается справиться с ситуацией на Украине, которая досталась ему в наследство от предыдущего президента Джо Байдена. Ранее Трамп сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора с Путиным не достиг прогресса в украинском урегулировании. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал Трамп. Он добавил: "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен".

Комментарии аналитиков

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает продолжения консолидации российского рынка вблизи отметки 2800 пунктов по индексу МосБиржи в отсутствие новых идей для направленного движения.

Упали акции МТС в связи с прохождением на бирже отсечки дивидендов за 2024 год, что оказало давление на индексы, однако в ходе сессии покупки могут вернуться, отмечает эксперт. Интерес для инвесторов могут представлять в преддверии отсечки бумаги Сбербанка, а также компаний, существенно зависящих от ставок в экономике. Идея более активного смягчения ДКП Центробанка на заседании в июле может поддержать данные бумаги - здесь инвесторы могут сосредоточиться на девелоперах, акциях АФК "Система" и "ВК". Целевым диапазоном для индекса МосБиржи в рамках понедельника видится коридор 2770-2850 пунктов, считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи был уже неоднократно проторгован и теперь не является сильной преградой ни для роста, ни для снижения. В понедельник этот рубеж пал, причем техническая картина по индексу МосБиржи из-за разгара сезона дивидендных отсечек будет ухудшаться, полагает эксперт.

В понедельник первый день без годовых дивидендов торгуются акции МТС, которые упали более чем на 15%. Покупать эти акции в расчете на быстрое закрытие дивидендного "гэпа" не рекомендуется - на это могут уйти многие месяцы, если не несколько лет, считает Антонов. Бумага МТС не закрыла "гэпы" за два последних года, добавил эксперт.

В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "Газпром нефти", во вторник - "ИКС 5", в среду - "Мосбиржи". Потом будут Сбер, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", "Транснефть". Из всех ближайших отсечек рекомендуется рассмотреть возможность выхода на дивиденды только по "ИКС 5" и Сберу, считает Антонов.

В совокупности все эти дивидендные "гэпы" могут уронить индекс МосБиржи на 3%, то есть к сильной поддержке 2700 пунктов. Если будет какой-то негатив, и она не устоит, то следующей целью "медведей" станет тестирование бывшей линии поддержки нисходящего тренда от конца февраля, которая сейчас проходит в районе 2680 пунктов, полагает представитель компании "Алор брокер".

В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с национальным праздником.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщил портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что американский лидер не уточнил, какие страны станут получателями писем и какие ставки будут установлены. В минувший четверг Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%, напомнил Axios.

Тем временем американский министр финансов Скотт Бессент заявил в воскресенье, что власти США вплотную подошли к заключению соглашений по торговле с рядом стран. "Мы близки к сделкам с рядом стран. Как это всегда бывает, наши визави тянут время (...). Я полагаю, что в течение ближайшей пары дней у нас будут важные объявления (о соглашениях - ИФ)", - сказал он в эфире CNN.

Бессент напомнил, что с понедельника администрация США начнет рассылать уведомления тем странам, которые не захотели заключать обновленные торговые соглашения с США. В этих письмах будет указан размер вступающих в силу в августе пошлин для той или иной страны.

Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить данное решение на паузу. Срок ее действия истечет в ближайшую среду.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также просели на фоне решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,04 за баррель (-0,4% и -0,7% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $66,3 за баррель (-1% к уровню четверга).

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Ранее предполагалось, что основным вариантом, который рассмотрят участники альянса, будет повышение на 411 тыс. б/с.

Общая квота стран ОПЕК+ на август с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,028 млн б/с, что на 502 тыс. б/с больше, чем в июле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В Goldman Sachs ожидают, что на заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о восстановлении добычи с сентября еще на 550 тыс. б/с.

Давление на нефтяные котировки также оказывает отсутствие ясности относительно торговой политики США.