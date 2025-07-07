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Акции Tesla теряют в цене 7% после объявления Маском о создании новой партии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Акции Tesla Inc. теряют в цене 7% в ходе предварительных торгов в понедельник после объявления главой компании Илоном Маском в выходные о создании новой политической партии - "Партии Америки".

Маск анонсировал это решение после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах и налогах, который, как ожидается, приведет к существенному увеличению долговой нагрузки страны в ближайшие годы. Маск неоднократно критиковал законопроект, отмечая, что он сводит на нет усилия Департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов бюджета. До недавнего времени Маск возглавлял DOGE.

В миреМаск объявил о создании "Партии Америки"Читать подробнее

Законопроект, который Трамп называет "большим и красивым", отменяет налоговый вычет в размере $7,5 тыс. для покупателей электромобилей в США после 30 сентября. Вероятно, продажи Tesla в Штатах в третьем квартале резко увеличатся, поскольку покупатели будут спешить воспользоваться льготами до их отмены, однако затем может начаться их спад.

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Маск, по его мнению, "сошел с рельсов". Он отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Штатах, и система, похоже, не предназначена для них".

Tesla США Илон Маск
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