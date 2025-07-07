Акции Tesla теряют в цене 7% после объявления Маском о создании новой партии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Акции Tesla Inc. теряют в цене 7% в ходе предварительных торгов в понедельник после объявления главой компании Илоном Маском в выходные о создании новой политической партии - "Партии Америки".

Маск анонсировал это решение после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах и налогах, который, как ожидается, приведет к существенному увеличению долговой нагрузки страны в ближайшие годы. Маск неоднократно критиковал законопроект, отмечая, что он сводит на нет усилия Департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов бюджета. До недавнего времени Маск возглавлял DOGE.

Законопроект, который Трамп называет "большим и красивым", отменяет налоговый вычет в размере $7,5 тыс. для покупателей электромобилей в США после 30 сентября. Вероятно, продажи Tesla в Штатах в третьем квартале резко увеличатся, поскольку покупатели будут спешить воспользоваться льготами до их отмены, однако затем может начаться их спад.

Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Маск, по его мнению, "сошел с рельсов". Он отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Штатах, и система, похоже, не предназначена для них".