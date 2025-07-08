"Мосбиржа" перенесла запуск торгов фьючерсами на Tencent и Xiaomi на 15 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сдвинула дату начала торгов расчетными фьючерсными контрактами на акции китайских компаний Tencent Holdings Limited и Xiaomi Corporation на 15 июля, сообщила площадка.

Перенос связан со стандартной процедурой дополнительной проверки и уточнения параметров контрактов, объяснила биржа.

"Мосбиржа" планировала начать торги фьючерсами на акции Tencent и Xiaomi 8 июля. Обе компании входят в топ-10 акций по объему торгов на Гонконгской бирже и занимают лидирующие позиции в индексе Hang Seng. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.