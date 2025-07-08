Думский комитет убрал из проекта по Арктике предложения о налоговых стимулах для нефтяной отрасли

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики уточнил редакцию проекта постановления парламента по итогам парламентских слушаний о развитии Арктической зоны. В доработанной версии не содержится предложения о расширении применения налога на добавленный доход (НДД) при добыче трудноизвлекаемой нефти и введении налоговых вычетов для стимулирования геологоразведки.

Проект постановления Госдумы (№960027-8) в новой редакции размещен в электронной базе данных парламента.

В новой версии комитет рекомендовал правительству ускорить работу по актуализации стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. с учетом новых вызовов.

Министерству энергетики предложено представить в Госдуму предложения о стимулировании использования низкоуглеродной и возобновляемой энергетики в Арктике. Также рекомендовано включить в план реализации Энергетической стратегии до 2050 года отдельный раздел по поддержке проектов в Арктике, включая предложения по модернизации объектов топливно-энергетического комплекса. Совместно с Минстроем и Минэкономразвития Минэнерго должно рассмотреть возможность изменения законодательства для ускоренного строительства и реконструкции объектов электроэнергетики, предусмотренных Генеральной схемой до 2042 года.

Кроме того, вместе с Минпромторгом министерству поручено разработать механизмы серийного строительства и внедрения ветродизельных комплексов арктического исполнения на труднодоступных территориях с использованием отечественного оборудования.

Как сообщалось во внесенном ранее проекте постановления Госдумы, комитет рекомендовал Минэнерго и Минфину проработать меры государственной поддержки разработки трудноизвлекаемых, обводненных и истощенных запасов нефти и газа, включая "донастройку" действующего налогового режима, в том числе расширение применения налога на добавленный доход от добычи углеводородов. Также предлагалось обеспечить стимулирование проведения геологоразведочных работ за счет предоставления налоговых вычетов и мер государственной поддержки.

Эти положения полностью исключены из новой версии постановления, подготовленной к рассмотрению на пленарном заседании 8 июля.

Кроме того, удалены рекомендации по разработке нормативной базы для регулирования правового статуса и особенностей функционирования морских нефтегазовых объектов.