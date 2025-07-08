Brent остается в минусе и торгуется у $69,5 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем во вторник, но отступили от внутридневных минимумов.

К 13:49 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,11%), до $69,5 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,31%), до $67,72 за баррель.

В понедельник контракты на Brent подорожали на 1,9%. Поддержку ценам на нефть накануне оказали сильные данные о спросе на энергоносители, нивелировавшие негативный эффект от более масштабного, чем ожидалось, увеличения добычи странами ОПЕК+.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили увеличить квоты на добычу в августе на 548 тысяч б/с. В мае, июне и июле повышение добычи составляло 411 тысяч б/с, и участники рынка ожидали такого же решения в отношении августа.

"Предложение на рынке растет, однако и спрос также остается лучше ожиданий", - пишет Деннис Кисслер из BOK Financial.

Аналитики HSBC отмечают сезонный характер повышенного спроса на нефть. По мере его спада наращивание экспорта странами ОПЕК+ нанесет более ощутимый удар по нефтяному рынку, усилив понижательное давление на цены, говорится в аналитической записке банка.

Негативное влияние на рынки продолжает оказывать внешнеторговая политика администрации Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что пошлины для стран, не заключивших торговых соглашений с Вашингтоном, могут достичь 60-70%.

Уведомления о повышении пошлин уже получили власти Японии и Южной Кореи. Вашингтон оповестил их, что с 1 августа США введут тарифы в 25% на все товары, поступающие из этих стран. Пошлина на импорт из Малайзии, Казахстана и ЮАР составит 30%, из Лаоса и Мьянмы - 40%.