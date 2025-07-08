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ЦБ РФ будет устанавливать официальные курсы еще 12 валют по отношению к рублю

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю, говорится в сообщении регулятора.

В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены така, бахрейнский динар, боливиано, кубинское песо, алжирский динар, эфиопский быр, иранский риал, кьят, тугрик, найра, оманский риал, саудовский риял.

Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года.

ЦБ РФ Банк России
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