"Газпром" актуализировал Долгосрочную программу развития

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" актуализировал Долгосрочную программу развития группы, говорится в сообщении эмитента.

Долгосрочная (охватывает десятилетний горизонт) программа развития в компании регулярно актуализируется. Сейчас она охватывает период с 2026 по 2035 годы.

Новая ДПР "обеспечивает при определении ключевых показателей деятельности ПАО "Газпром" необходимость: оптимизации расходов на реализацию инвестиционной программы и минимизацию инвестиций в непроизводственную сферу; увеличения поставок природного газа на внутренний рынок и объема переработки природного газа; увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ); диверсификации поставок природного газа на внешние рынки".

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