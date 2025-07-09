"ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" проявляют интерес к нефтяным проектам в Ливии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" проявляют интерес к участию в нефтяных проектах в Ливии, сообщил "Интерфаксу" министр нефти нефти и газа этой страны Халифа Раджаб Абдулсадек.

Он добавил, что Ливия будет рада участию и других российских компаний в нефтегазовых проектах.

Почти все крупные международные нефтегазовые компании, в частности, американские Chevron Corp. и Exxon Mobil , итальянская Eni, французская TotalEnergies участвуют в первом после конфликта 2011 года тендере на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии. Более 40 компаний проявили интерес, а контракты с победителями должны быть подписаны до конца года.

Ливия является членом ОПЕК (но квоты ОПЕК+ на нее не распространяются из-за конфликта) и надеется, что международные компании помогут нарастить добычу нефти в стране до максимума.

Страна разделена между противоборствующими правительствами на востоке и западе, а спорадические остановки добычи и вспышки насилия оставили большую часть ее энергетической инфраструктуры заброшенной и поврежденной.

Власти планируют увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году - превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. Сейчас Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, свидетельствуют данные ОПЕК.

Ливия в последний раз проводила тендер в 2007 году, за четыре года до поддержанного НАТО восстания, в ходе которого был убит Каддафи, отмечал Bloomberg.

Победители новых тендеров будут нести расходы на сейсмические исследования и другие этапы разведки, хотя они могут возместить их, если будут обнаружены коммерческие объемы углеводородов, говорил 2 июля глава National Oil Corp Масуд Селиман.

Испанская Repsol в январе возобновила разведку в бассейне Марзук, присоединившись к растущему числу производителей, которые возвращаются в Ливию после 10-летнего перерыва. Eni, OMV и BP также возобновили бурение в прошлом году после паузы, наступившей в 2014 году.

В начале июля BP подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) с целью оценки возможностей повторного освоения зрелых гигантских нефтяных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, включая разведочный потенциал прилегающих районов. BP также планируется изучить нетрадиционный нефтегазовый потенциал страны.