Chevron готова изучить предложения Ливии по нефтегазовому сотрудничеству

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Представители национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp, NOC) и американской Chevron обсудили перспективы сотрудничества в сфере разведки и добычи нефти и газа.

Как сообщила NOC, в частности, были затронуты вопросы разработки неосвоенных месторождений и использования нетрадиционных углеводородных ресурсов.

Представитель NOC отметил, что Ливия располагает неразработанными запасами нефти в объеме 4 млрд баррелей, 18 млрд барр. сланцевой нефти и 123 трлн куб. футов газа.

Делегация Chevron подтвердила, что "компания проявляет серьезный интерес к возвращению на ливийский рынок" и отметила, что предложения NOC будут изучены.

Как сообщалось, Chevron среди почти всех крупных международных нефтегазовых компании участвует в первом после конфликта 2011 года тендере на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии. Более 40 компаний проявили интерес, а контракты с победителями должны быть подписаны до конца года. Ливия в последний раз проводила тендер в 2007 году, за четыре года до поддержанного НАТО восстания, в ходе которого был убит Каддафи. Страна разделена между противоборствующими правительствами на востоке и западе, а спорадические остановки добычи и вспышки насилия оставили большую часть ее энергетической инфраструктуры заброшенной и поврежденной.

Власти планируют увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году - превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. В настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, свидетельствуют данные ОПЕК. Ливия является членом ОПЕК (но квоты ОПЕК+ на нее не распространяются из-за конфликта) и надеется, что международные компании помогут нарастить добычу нефти в стране до максимума.

После 10-летнего перерыва крупные производители, в числе которых Eni, OMV, Repsol, BP, возобновили бурение в Ливии. Кроме того, в начале июля BP подписала меморандум о взаимопонимании с NOC с целью оценки возможностей повторного освоения зрелых гигантских нефтяных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, включая разведочный потенциал прилегающих районов. BP также планируется изучить нетрадиционный нефтегазовый потенциал страны.