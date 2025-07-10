Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,8% в начале основной сессии торгов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг растет в рамках коррекции после заметного падения накануне из-за возросших опасений относительно введения новых антироссийских санкций со стороны США, поддержку рынку оказывает выросшая нефть (сентябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $70 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,8%, лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+4,5%), Совкомбанка (+3,3%) и ПАО "Группа Позитив" (+2,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2716,71 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1094,96 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 78,1727 руб. (+0,45 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+2,4%), "ВК" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2%), "Роснефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), "Т-Технологии" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Московской биржи" (-10,5%, до 170,16 рубля; выплаты за 2024 год - 26,11 рубля на бумагу).

Вышедшие после закрытия основных торгов на Мосбирже в среду данные Росстата показали ускорение инфляции из-за роста тарифов ЖКХ, что может ослабить ожидания по дальнейшим темпам смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен в РФ к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%. Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%). Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Сенат США может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун. "Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщило в среду издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тун высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию на Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, а Палата представителей США уйдет на каникулы на неделю раньше.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, рынок акций РФ предпринял попытку отскока после падения из-за геополитических рисков. Динамику лучше рынка показывают акции компаний, зависящих от динамики ключевой ставки ЦБ РФ (ВК, ПИК, "Самолет").

В четверг рынок акций постарается удержать позиции выше поддержки 2700 пунктов по индексу МосБиржи. В отсутствие дополнительного негатива по геополитике, во второй половине дня спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по "коротким" позициям, что может способствовать попыткам рынка начать коррекционное восстановление. В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном для индекса МосБиржи в четверг видится коридор 2680-2760 пунктов, считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне упал из-за ухудшения геополитики и роста привлекательности малорискованных облигаций, которые оттягивают на себя значительную часть инвестиционного капитала.

Однако на вечерних торгах среды произошел довольно мощный отскок вверх, несмотря на неблагоприятные данные Росстата по инфляции из-за повышения тарифов на ЖКХ в среднем на 11,9%.

"Наверняка Банк России подобное предполагал, но борьба с инфляцией будет малорезультативной, если постоянно увеличивать тарифы естественных монополий и неподтвержденные доходами госрасходы. Пока продолжаем ждать, что в конце июля ЦБ снизит ставку на 1 п.п.", - считает эксперт.

В целом, рост рынка можно назвать техническим отскоком перепроданных акций. При этом риски возобновления снижения велики, и не исключено снижение индекса МосБиржи в район 2600 пунктов. Во многом нисходящему движению будут способствовать дивидендные "гэпы" - в четверг последний день с нераспределенной прибылью торгуется ВТБ и в пятницу бумаги потеряют четверть стоимости, что отразится на индексе МосБиржи. Нефть Brent пытается закрепиться выше $70 за баррель, а на отметках $71 и $74 за баррель лежат сильные технические сопротивления. Пока поводов для уверенного роста нефти не наблюдается, полагает Антонов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, данные Росстата показали скачок роста потребительских цен из-за индексации тарифов ЖКХ с 1 июля, однако это повышение было заранее прогнозируемым и, вероятно, не окажет существенного влияния на решения Банка России о ключевой ставке, по мнению некоторых экспертов.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме опускался в среду к уровню поддержки 2685 пунктов. При наличии позитивного новостного фона возможен отскок до трендовой линии (формирующейся с конца апреля) - в зону 2788 пунктов. Однако индикатор также может сначала обновить локальный минимум на уровне 2598 пунктов, отмечает аналитик "Финама".

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-0,9%, несмотря на новости о том, что вводимые США новые импортные пошлины могут оказать негативное влияние на корпоративные доходы, сообщает Trading Economics.

Американский президент Трамп разослал письма о введении с 1 августа пошлин на ввозимые в США товары лидерам более десяти государств. Он также объявил о планах в скором времени ввести пошлины в размере 50% на импорт меди и 200% - на фармацевтические препараты. Кроме того, Трамп в очередной раз призвал Федеральную резервную систему (ФРС) опустить базовую процентную ставку.

"Ставка ФРС завышена по крайней мере на 3 процентных пункта", - написал он в соцсети Truth Social. Каждый из этих процентных пунктов стоит США дополнительных расходов на рефинансирование долга в размере $360 млрд в год, добавил Трамп.

В настоящее время рынок исходит из того, что Федрезерв проведет еще два понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года. Первое сокращение произойдет в сентябре, прогнозирует большинство аналитиков.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3%).

Цены производителей в Японии в июне выросли на минимальные с августа 2024 года 2,9% в годовом выражении после подъема на 3,3% месяцем ранее. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после уменьшения на 0,1% в мае.

Банк Южной Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на отметке 2,5% годовых. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности в стране на фоне ожидаемого введения пошлин на ввозимые в США южнокорейские товары, роста цен на жилье, а также растущей задолженности домохозяйств, отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ подтвердил прогноз инфляции на текущий год на уровне 1,9%. Экономический рост, по оценкам центробанка, будет некоторое время оставаться сдержанным ввиду повышенной неопределенности ситуации в международной торговле.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены консолидируются, трейдеры оценивают информацию о новых пошлинах США, а также геополитические факторы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,18 за баррель (-0,01% и +0,1% в среду), августовская цена фьючерса на WTI - $68,31 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне).

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 августа введет пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии, крупнейшей экономики Латинской Америки. В связи с этим растут опасения ослабления глобального экономического роста и спроса на энергоресурсы.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли впервые с мая - на 464 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах уменьшились на 2,658 млн баррелей, дистиллятов - на 825 тыс. баррелей.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Красном море, где возобновились нападения на суда. По данным СМИ, три члена экипажа греческого сухогруза Eternity C, следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов.