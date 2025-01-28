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LfL-продажи ритейлера Henderson в 2024 году выросли на 12,9%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2024 году ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), увеличила LfL-выручку на 12,9%, сообщила компания.

В середине января компания сообщала о росте выручки в 2024 году на 24,2%, до 20,8 млрд рублей.

Выручка розничных салонов, на которые приходится большая часть доходов компании, увеличилась на 18,4% и достигла 16,3 млрд рублей.

Торговая площадь выросла на 18,8%, до 52,829 тыс. кв. м.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 161 собственным салоном моды в 64 городах).

Henderson Тами и Ко Хэндерсон Фэшн Групп
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