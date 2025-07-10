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Великобритания инвестирует 163 млн евро в спутниковую компанию Eutelsat

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Французский оператор спутниковой связи Eutelsat привлек инвестиции в размере 163,3 млн евро от правительства Великобритании, сообщила компания.

В конце июня Eutelsat, конкурирующая со Starlink Илона Маска, получила от французского государства и других инвесторов 1,35 млрд евро. Таким образом, менее чем за месяц компания привлекла 1,5 млрд евро.

Eutelsat намерена использовать привлеченный капитал на рефинансирование долга, а также на наращивание числа спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

Французское правительство является крупнейшим акционером Eutelsat с долей порядка 30%, индийская Bharti Space Limited занимает второе место, Британия - третье с долей почти 11%.

Акции компании дорожают на 8% в четверг. С начала года ее капитализация взлетела на 66%.

Eutelsat Starlink Великобритания Франция
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