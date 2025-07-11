В США ставки по ипотеке выросли впервые за 6 недель

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов на прошлой неделе выросли впервые за полтора месяца, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,72% годовых по сравнению с 6,67% неделю назад. Годом ранее она находилась на отметке 6,89%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,86% годовых против 5,80% неделей ранее и 6,17% год назад.

"После снижения по итогам пяти недель подряд ставки немного выросли после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Несмотря на сохраняющиеся проблемы с доступностью жилья, мы наблюдаем рост числа заявок на покупку и рефинансирование на фоне снижения ставок".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries находится сейчас в районе 4,369% годовых по сравнению с 4,35% неделей ранее.