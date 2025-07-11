Совкомбанк в III квартале определится со вторым этапом выплаты дивидендов за 2024 год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк сохраняет план выплатить вторую часть дивидендов за 2024 год во втором полугодии 2025 года, определится с выплатами в течение третьего квартала, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"В течение третьего квартала мы все определим", - сказал он, отметив, что пока рано говорить о датах и суммах.

Ранее сообщалось, что акционеры Совкомбанка приняли решение выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,35 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов банк направит 7,9 млрд рублей (10% от чистой прибыли), остальную часть прибыли за 2024 год решено оставить нераспределенной.

Совкомбанк ранее заявил, что может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года. Точная дата и размер выплат в рамках второго этапа будут определены позднее с учетом планов привлечения субординированного и "вечного" долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка, отмечала ранее кредитная организация.

Хотимский отметил, что речь идет об одной конкретной сделке M&A, отказавшись при этом раскрывать ее детали.

Совкомбанк в мае допустил, что может перенести полностью или частично выплату дивидендов за 2024 год на второе полугодие 2025 года из-за снижения достаточности капитала ниже закрепленного в дивидендной политике уровня - 11,5%.

До этого менеджмент кредитной организации планировал рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2024 год 25% чистой прибыли.

Банк, согласно действующей дивидендной политике, стремится направлять на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом распределение дивидендов не должно приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% до 77 млрд рублей по сравнению с 95 млрд рублей прибыли в 2023 году. Исходя из рекомендации менеджмента, на выплату дивидендов за 2024 год могло быть направлено 19,3 млрд рублей.

За 2023 год Совкомбанк выплатил 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на дивиденды было направлено 23,5 млрд рублей (25% от прибыли без учета произведенных в 2023 году промежуточных начислений, 30% - с их учетом).

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером банка с долей 71,6% является МКАО "Совко Капитал Партнерс", free-float составляет 14,5%.