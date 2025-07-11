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Совкомбанк по-прежнему планирует в 2025 году нарастить прибыль

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк сохраняет планы заработать в 2025 году чистую прибыль больше, чем в 2024 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сергей Хотимский.

"В целом, да, сохраняем (эти планы - ИФ). Есть некоторые элементы, влияющие на прогноз. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

"Происходящее снижение ставок положительно влияет на наш прогноз, тут все хорошо. С другой стороны, есть сегменты, в которых риски подрастают выше нашего плана. Например, в лизинге и автокредитовании. Рынок техники и первичной, и вторичной сейчас достаточно слабо себя чувствует, там cost of risk выше плана. Этот сегмент для экономики в целом небольшой, но для нас достаточно материальный. Пока мы ожидаем, что более раннее снижение ставки даст больший эффект, чем те аспекты, где идем хуже прогноза", - пояснил Хотимский.

Он добавил, что бизнес банка выстроен так, чтобы быть менее чувствительными к экономическим циклам.

"Ставка (ЦБ - ИФ) начинает сейчас падать именно потому, что экономике очень тяжело. В корпоративном сегменте много заемщиков, которые с трудом справляются с процентной нагрузкой. Это как раз сигнал к тому, что экономика охлаждена и пора начинать снижение ставки", - заявил первый зампред.

Он отметил, что сейчас многие заемщики просят отложить погашение основного долга, обслуживают только проценты.

"Ситуаций, когда заемщик просит погашение тела долга перенести на более поздний срок, но ему хватает доходов на ведение деятельности и обслуживание процентов, достаточно много", - сказал Хотимский.

Совкомбанк в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 19% - до 77 млрд рублей.

Сергей Хотимский Совкомбанк
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