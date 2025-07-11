Число корпоративных банкротств в РФ во II квартале упало до минимума за 14 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ во втором квартале 2025 года составило 1580, это на 30,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2270), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Объем процедур банкротств юридических лиц продолжает заметно снижаться, прокомментировал журналистам показатели второго квартала первый замминистра экономического развития Максим Колесников. Он напомнил, что ведомство сейчас работает над комплексной реформой института банкротства. "Одна из целей реформы - увеличить число реабилитационных процедур и максимально быстро возвращать активы, если это возможно, в экономический оборот, закрепив тенденцию на снижение ликвидационных процедур", - сказал Колесников.

"Число корпоративных банкротств оказалось минимальным со второго квартала 2011 года, когда только началась публикация таких сообщений в реестре. Вместе с ростом процента удовлетворения требований кредиторов это может свидетельствовать о том, что кредиторы стали реже прибегать к ликвидационной процедуре, когда шансы вернуть деньги невелики", - отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

За первое полугодие количество открытых конкурсных производств сократилось на 26,5%, до 3208.

Число наблюдений во II квартале упало на 27%, до 1271, в целом за полугодие снижение составило 29,3%. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве компаний снизилось на 27,3% и 33,9% соответственно.

Значительно выросла доля должников, инициирующих собственное банкротство: до 17% в общем числе заявителей с 7% во втором квартале 2024 года. Доля кредиторов в общем числе заявлений также чуть подросла - с 66% до 68%, а вот доля ФНС снизилась с 27% до 15%. На работников-заявителей пришлось 0,1% против 0,3% во втором квартале 2024 года.

Судебные реабилитационные процедуры - внешнее управление и финансовое оздоровление - по-прежнему непопулярны. В апреле-июне 2025 года суды ввели 11 таких процедур, годом ранее за те же три месяца - 18.