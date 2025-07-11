Курятина в июне подорожала почти на 1,3%, цены на сливочное масло снизились на 1%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур в июне по сравнению с маем выросли на 1,26%, сообщил Росстат в пятницу.

В годовом выражении рост составил 2,9%, с начала года - 1,1%.

В целом цены на мясо и птицу в июне по сравнению с маем выросли на 0,6%, с начала года - на 3,9%, по сравнению с июнем прошлого года - на 8,1%.

Росстат также сообщил, что в июне по сравнению с маем цены на мясной фарш увеличились на 0,8%, говядину и мясные консервы - на 0,7%, печень говяжью, свиную, вареные колбасы - на 0,6%. Снизились цены на мясо индейки (-0,9%) и мясные консервы для детского питания (-0,5%).

Из рыбопродуктов больше всего подорожали мороженые кальмары - на 2,1%, живая и охлажденная рыба - на 1,6%.

На рынке хлеба и круп больше всего повысились цены на овсяные хлопья "Геркулес" (на 1,2%), ржаной хлеб (на 1,1%), овсяную и перловую крупы (0,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (0,8%), бараночные изделия (0,7%). Снижение цен было на пшено (-1,0%) и рис (-0,5%).

Среди молочных продуктов наибольший рост цен зафиксирован на творожные сырки, сухие молочные смеси для детского питания (на 1,3%). Молоко пастеризованное и детский творожок подорожали на 0,6%, кисломолочные продукты и творог - на 0,5%. Цены на сливочное масло снизились на 1,04%, на ультрапастеризованное молоко - на 0,3%.

В целом цены на продукты питания в июне по сравнению с маем не изменились. С начала года цены выросли на 4%, по сравнению с июнем прошлого года - на 11,7%. Алкогольные напитки в июне подорожали на 1%, с начала года - на 9,1%, в годовом выражении - на 13,4%.