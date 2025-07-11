Рубль в пятницу упал в паре с юанем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел перед выходными днями и в ожидании новостей на тему российско-американских взаимоотношений относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,954 руб., что на 13,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,74 копейки, до 77,8855 руб./$1, и уменьшил курс евро на 37,91 копейки, до 91,1201 руб./EUR1.

"Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, обновив вчерашний минимум. Затем от него произошел хороший коррекционный отскок, но в середине торгов российская валюта вновь стала сдавать позиции. Во второй половине сессии нисходящее движение курса рубля резко ускорилось. Он растерял более половины достижений уходящей недели и понес ощутимые потери. Разнонаправленная динамика рубля в целом сохраняется и не выходит за рамки коридора, сформированного в начале прошлого месяца. У пары "юань-рубль" этот диапазон находится в границах 10,78-11,08 руб. Консолидация рубля, наблюдаемая с конца мая, обусловлена рыночным равновесием между покупками иностранной валюты и ее продажами. Слабый спрос на инвалюту со стороны импорта, обусловленный давлением высоких процентных ставок на активность потребителей, компенсируется сокращением предложения валюты от экспорта, вызванного относительно низкими ценами на нефть. Тем не менее, учитывая сегодняшний резкий разворот вверх котировок валют к рублю, на следующей неделе мы можем увидеть очередную попытку юаня закрепиться над уровнем 11 руб. и даже попытаться преодолеть сопротивление в виде верхней границы диапазона консолидации 10,78-11,08 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. "Я думаю, что в понедельник у меня будет важное заявление по России", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

При этом он отказался сообщить какие-либо подробности, однако выразил разочарование действиями российской стороны в рамках его усилий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Крупнейшие экспортеры в июне 2025 года увеличили продажу валюты на 3% - до $7,5 млрд с $7,3 млрд в мае - при сокращении среднедневных чистых продаж на 2% м/м, до $397 млн, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в апреле 2025 года (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 100%, увеличившись на 3 п.п. относительно марта.

В июне рубль незначительно укрепился относительно доллара США. Положительная динамика рубля наблюдается уже на протяжении семи месяцев подряд (с декабря 2024 года).

Основным фактором, влияющим на рубль, по-прежнему сохраняется высокая привлекательность российских долговых и процентных активов для граждан и компаний в условиях жесткой денежно-кредитной политики. По итогам июня доллар США к рублю ослаб на 0,2%, до 78,47 руб., юань укрепился на 0,5%, до 10,94 руб.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2025 года снизилось по сравнению с январем-маем 2024 года на 19,3% и составило $52,6 млрд.

Согласно опубликованным на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) данным по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-мае 2025 года снизился в годовом выражении на 6,2% - до $162,1 млрд, импорт вырос на 1,7%, до $109,5 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае 2025 года составил $271,5 млрд и по сравнению с январем-маем 2024 года сократился на 3,2%.

В 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2025 года составило $24,3 млрд, что на 34,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $37,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2025 года уменьшился на 19,0% - до $47,9 млрд по сравнению с $59,1 млрд за аналогичный период 2024 года. Профицит торгового баланса в мае снизился на 3,3%, до $8,7 млрд, относительно показателя апреля ($9,0 млрд). Показатель мая текущего года по сравнению маем 2024 года ($12,1 млрд) меньше на 28,1%.

Нефть

Подъем цен на нефть ускорился вечером в пятницу на опасениях относительно американских санкций против России.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 2,65%, до $70,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,88%, до $68,48 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 2,2%, на WTI - на 2,7% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он планирует ввести общий импортный тариф в размере 15-20% для большинства торговых партнеров, с которыми нет специальных соглашений. В частности, в отношении Канады он намерен установить пошлину на уровне 35%.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 704 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 724 тыс. б/с, тогда как оценка роста предложения была повышена на 300 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с. С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,68 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,4 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 июля упала на 29 базисных пунктов, до 19,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу опустилась на 1 базисный пункт, до 20% годовых, версия на три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась также на 1 базисный пункт, до 21,87% годовых.