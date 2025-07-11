Рост цен на бензин в РФ в июне ускорился до 0,66% с 0,29% в мае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в июне 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,66% после увеличения на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщил в пятницу Росстат.

До этого в феврале потребительские цены на бензин росли на 0,51%, в январе - на 0,62%, в декабре 2024 года - на 1,35%.

Относительно июня 2024 года потребительские цены на бензин в июне этого года увеличились на 11,54%.

Дизельное топливо в июне 2025 года подорожало в РФ на 0,2% относительно предыдущего месяца, после того как в мае рост цен составил 0,1%, в апреле 0,4%, в марте 0,1%, в феврале 0,4%, в январе - 0,7%, в декабре 2024 года - 1,4%.

Общая инфляция в РФ в июне составила 0,20% к предыдущему месяцу.

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, оказавшись на 1,61 п.п. выше общей инфляции за год (9,52%).