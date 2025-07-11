"Дочка" Сбербанка оспаривает в КС РФ модель финансирования финансовых уполномоченных

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ изучит положения закона о финансовом омбудсмене в той мере, в какой они позволяют этому институту самостоятельно определять величину взносов на свои нужды, в том числе в размере, выполняющем карательную функцию, а также варьировать их в зависимости от исхода разбирательства.

Согласно картотеке суда, он принял к рассмотрению жалобу ООО "Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" (ССЖ) на нарушение ее конституционных прав статьей 11 закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". Ее положения посвящены взносам финансовых организаций, которые идут в Фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного (ФФУ).

Спорные инвестиции

Страховщик обратился в КС РФ после того, как во всех инстанциях арбитражных судов проиграл спор с АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (СОДФУ) о взыскании задолженности перед ФФУ в размере 2,25 млн руб. Этот долг, согласно материалам арбитражного дела, образовался из-за того, что от ССЖ не поступили платежи по 450 тыс. руб. в связи с прекращением рассмотрения финуполномоченным пяти обращений клиентов компании по причине непредоставления страховщиком ответа на запрос.

Первый из них финуполномоченный направил 14 ноября 2022 года, последний - 1 декабря 2022 года. Их содержание излагается в материалах арбитражного дела, но таким образом, что составить представление, почему клиенты жаловались на ССЖ, нельзя; какая информация требовалась, тоже не вполне понятно. О запросе от 16 ноября сказано так: "...Финансовым уполномоченным в адрес ООО СК "Сбербанк страхование жизни" направлен запрос № У-22-127725/2060-004 о предоставлении следующих документов: сведения о приобретенной ценной бумаге (опцион) № XS2399693485, эмитентом которой является иностранный инвестиционный банк - HSBC BANK PLC, с приложением документов, подтверждающих, что доход по указанной ценной бумаге зависит от базового актива, указанного в договоре страхования ЕБААОСТР50 № 0000515109 от 13.09.2021; документы, подтверждающие приобретение вышеуказанной ценной бумаги".

В общем и целом можно предположить, что разбирательства касались инвестиционного страхования жизни, в рамках которого вложения осуществлялись в глобальный фонд облигаций. Возможно, эти запросы являлись лишь частью переписки. ССЖ не предоставила "Интерфаксу" комментарии. На момент публикации материала запрос агентства финансовому управляющему остался без ответа.

Взнос в ФФУ - обязательный публичный платеж

Размер взносов по закону является произведением количества обращений в отношении финансовой организации, принятых к рассмотрению финансовыми уполномоченными, и ставки, которая определяется советом СОДФУ. По его же решению ставка может дифференцироваться.

Размер платежа в 450 тыс. руб., который по мнению СОДФУ, поддержанному арбитражными судами, должна была внести ССЖ, сложился следующим образом: базовая ставка для страховых организаций в размере 30 тыс. руб. умножалась на коэффициент 15. Он предусмотрен для случаев, когда потребитель не предоставил необходимые для разбирательства документы, данные и разъяснения, а финансовая организация не ответила на запрос финуполномоченного, что повлекло невозможность рассмотрения обращения по существу.

И ставка, и коэффициент утверждаются советом СОДФУ на основании статьи 11 закона о финуполномоченном. Это, по мнению ССЖ, выявляет ее противоречие со статьей 57 Конституции РФ и развивающими ее доктринальными правовыми позициями КС РФ, согласно которым все налоги и сборы должны устанавливаться законами, делегирование на уровень подзаконных актов допускается, но должно быть ограниченным.

Взносы в ФФУ не значатся среди налогов и сборов, перечисленных в Налоговом кодексе (НК) РФ. Однако КС РФ неоднократно указывал, что есть обязательные публичные платежи, которые не являются налогами или сборами в понимании НК РФ, и что такие платежи не должны выводиться из-под действия статьи 57 Конституции РФ и её толкований.

ССЖ в своей жалобе (есть у "Интерфакса") напоминает о существовании постановления КС РФ 10-П от 2024 года, где уже рассматривалась тематика взносов в ФФУ. В этом документе суд констатировал, что они не могут рассматриваться "только как форма возмещения затрат, понесенных финансовым уполномоченным". "Такой подход необоснованно придавал бы публично-правовой деятельности уполномоченного частноправовые характеристики, а обязательному платежу, которым является указанная плата, - свойства платежа за оказание услуги", - говорится в постановлении.

"Таким образом, взносы финансовых организаций по своей правовой природе являются обязательными публичными платежами", - пишут на этом основании юристы ССЖ. А раз они таковы, то их величина не может устанавливаться вне рамок законодательной деятельности.

Совет СОДФУ - не правительство

Обосновав утверждение, что взнос в ФФУ является обязательным публичным платежом, юристы ССЖ в своей жалобе переходят к вопросу его размера. Сейчас решение на этот счет статья 11 закона о финансовом уполномоченном полностью отдает на откуп совету СОДФУ. Это, по мнению страховщика, означает, что данная норма "содержит конституционно значимый пробел".

"Развивая положения статьи 57 Конституции РФ, КС РФ определил, что установить налог или сбор (а) можно только законом и (б) только путем прямого перечисления в нем существенных элементов налогового обязательства", - пишут юристы ССЖ со ссылкой на постановления суда 9-П 1996 года и 16-П 1997 года. "Иными словами, лишь законодатель вправе установить обязательный публичный платеж и определить существенные элементы налогового обязательства", - говорится в жалобе. Такими элементами являются объект, база, ставка и т.д. И только в порядке исключения их определение может быть делегировано на уровень подзаконных актов, указывают юристы ССЖ.

Такие акты имеет право выпускать правительство РФ, но никак не совет СОДФУ, дают понять юристы ССЖ. "Регулирование размера взносов отведено в данном случае не Правительству Российской Федерации, обладающему особым конституционно-правовым статусом, а внутреннему органу Службы - Совету Службы", - говорится в жалобе.

Завуалированный административный штраф

"Конституционно значимый пробел" в статье 11 закона о финансовом уполномоченном позволяет нарушать еще одну статью Конституции РФ - 54-ю. Она устанавливает, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.

"Наиболее демонстративно проблема отсутствия в законе о финансовом уполномоченном размера взносов или, по крайней мере, каких-либо принципов определения такого размера и (или) ограничений предельных размеров, прослеживается в ситуации установления Советом Службы специального штрафного взноса, преследующего по большей части карательную, нежели компенсационную функцию", - говорится в жалобе. Речь идет о коэффициенте 15, который используется, если финансовая организация не отвечает на запрос финуполномоченного.

В результате его существования взнос-штраф для страховых организаций оказывается существенно выше, чем законодательно установленный штраф за близкое по сути правонарушение. В этом контексте в жалобе ССЖ приводится штраф для юридических лиц за непредоставление документов по запросу суда: его величина составляет только 100 тыс. руб.

"Подобное положение дел недопустимо. Взносы финансовых организаций имеют компенсационный, но не штрафной характер. Наделение их санкционной функцией и внедрение по сути завуалированного административного штрафа вступает в противоречие со статьей 54 конституции", - говорится в жалобе.

"Невозможно гарантировать беспристрастность"

"Статья 11 закона о финансовом уполномоченном не соответствует статьям 46 (часть 1), 120 (часть 1), 124 Конституции РФ, так как устанавливает модель финансирования деятельности финансовых уполномоченных, противоречащую принципу беспристрастности при осуществлении правосудия", - так начинается четвертый раздел жалобы ССЖ.

Речь идет о том, что коэффициенты варьируются в зависимости от исхода разбирательства. Выше говорилось о значении 15 (молчание в ответ на запрос), тогда как, например, если требование потребителя отклоняется, то ставка является нулевой, а в случае удовлетворения - 2,5. В результате вознаграждение финансовых уполномоченных находится в зависимости от общего результата рассмотрения ими обращений потребителей.

"Невозможно гарантировать беспристрастность в ситуации, когда от того, какое решение примет финансовый уполномоченный, зависит размер его вознаграждения. Однозначно прослеживается зависимость объема Фонда финансирования, откуда и изыскиваются деньги для оплаты труда, от результата решения финансового уполномоченного. Чем больше решений об удовлетворении обращений потребителей или прекращении их рассмотрения принимают финансовые уполномоченные, тем более наполненным становится Фонд финансирования", - говорится в жалобе.