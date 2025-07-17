Фондовые индексы США завершили ростом волатильную сессию в среду

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" волатильную сессию в среду.

Рынок начал торги без единой динамики, а затем на непродолжительное время ушел вниз на слухах о том, что президент США Дональд Трамп может в скором времени уволить Джерома Пауэлла с поста председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Однако затем Трамп заявил журналистам в Белом доме, что он не собирается предпринимать такой шаг в настоящее время, а лишь обсуждал с конгрессменами эту возможность "в теории".

При этом президент в очередной раз подверг Пауэлла критике за то, что Федрезерв не спешит снижать базовую ставку. По его словам, глава ФРС "ужасно выполняет свою работу".

Также инвесторы оценивали финансовые отчеты крупнейших банков США и статистику.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда. Индекс Core PPI, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, также остался на прежнем уровне. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,2%, по данным Trading Economics.

Менее значительный подъем цен утверждает инвесторов во мнении, что ФРС продолжит сокращение процентных ставок в этом году.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты в среднем прогнозировали повышение всего на 0,1%.

Скорректированная прибыль и выручка Johnson & Johnson во втором квартале превзошли ожидания рынка, а также компания улучшила годовые прогнозы. Акции крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья подскочили на 6,2%.

Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services снизила чистую прибыль в апреле-июне на 5% из-за повышения расходов на страховку и увеличения зарплат водителей. Однако прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Бумаги компании подорожали на 1,7%.

Чистая прибыль Goldman Sachs Group во втором квартале подскочила более чем на четверть, а выручка поднялась на 15%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка. Котировки акций банка выросли на 0,9%.

Стоимость Amgen поднялась на 2,2%, Apple Inc. и Alphabet Inc. - на 0,5%, Tesla - на 3,5%, Global Payments - на 6,5%, Nvidia Corp. - на 0,4%.

Акции Microsoft Corp., Boeing Co. и Verizon Communications завершили торги практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Между тем цена бумаг Morgan Stanley снизилась на 1,3%. Банк увеличил чистую прибыль во втором квартале на 15%, выручку - на 12%, оба показателя превзошли прогнозы.

Цена бумаг Bank of America Corp. опустилась на 0,3%. Второй по размеру активов банк США в апреле-июне увеличил чистую прибыль на 3,2%, выручку - на 4,3%. При этом первый показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, а второй - хуже.

Стоимость акций Ford Motor упала на 2,9%. Компания объявила об отзыве около 694,3 тыс. автомобилей в США в связи с проблемой утечки топлива в моторном отсеке.

Цена бумаг Amazon.com Inc. снизилась на 1,4%, Chevron Corp. - на 0,5%, International Business Machines и Home Depot Inc. - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 231,49 пункта (на 0,53%) и составил 44254,78 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 19,94 пункта (на 0,32%) - до 6263,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 52,69 пункта (на 0,25%) и завершил сессию на отметке 20730,49 пункта.