Поиск

Рост потребительских цен в Японии в июне замедлился до минимума за 7 месяцев

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущий месяц и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,2% (в мае - на 6,5%), что было обусловлено повышением стоимости риса более чем вдвое. Цены на одежду выросли на 2,6% (так же, как и в мае), мебель и товары для дома - на 2,7% (на 3%). Стоимость электроэнергии поднялась на 5,5% (на 11,3%), газа - на 2,7% (на 5,4%) из-за окончания действия госсубсидий.

Образовательные услуги подешевели на 5,6% (как и месяцем ранее), стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,5 (на 2%), транспортных - на 2,4% (на 2,7%), телекоммуникационных - на 5,9% (на 1,9%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в июне составила 3,4% в годовом выражении против 3,3% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно мая.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Предприятиям могут дать паузу в уплате акциза на сталь при открытии новых производств

Иностранным банкам с 2026 года разрешат открывать два филиала в РФ

Иностранным банкам с 2026 года разрешат открывать два филиала в РФ

На поддержку закрытых аэропортов будет выделено еще более 6 млрд рублей

Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6764 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });