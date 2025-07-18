Рост потребительских цен в Японии в июне замедлился до минимума за 7 месяцев

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,5% в предыдущий месяц и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,3% с 3,7% в мае. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали на 7,2% (в мае - на 6,5%), что было обусловлено повышением стоимости риса более чем вдвое. Цены на одежду выросли на 2,6% (так же, как и в мае), мебель и товары для дома - на 2,7% (на 3%). Стоимость электроэнергии поднялась на 5,5% (на 11,3%), газа - на 2,7% (на 5,4%) из-за окончания действия госсубсидий.

Образовательные услуги подешевели на 5,6% (как и месяцем ранее), стоимость медицинских услуг увеличилась на 1,5 (на 2%), транспортных - на 2,4% (на 2,7%), телекоммуникационных - на 5,9% (на 1,9%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в июне составила 3,4% в годовом выражении против 3,3% в предыдущий месяц.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце выросли на 0,1% относительно мая.