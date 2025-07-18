Brent подорожала до $69,78 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть продолжается утром в пятницу после роста накануне, вызванного сообщениями об атаках дронов на нефтяные месторождения в Ираке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени поднялась на $0,26 (0,37%), до $69,78 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $1 (1,46%), до $69,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,23 (0,34%), до $67,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,16 (1,75%), до $67,54 за баррель.

Как сообщают СМИ, удары беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тыс. баррелей в сутки. Всего в регионе добывается около 280 тыс. б/с.

Ответственность за нападения на объекты нефтяной инфраструктуры никто не взял, однако Reuters со ссылкой на иракских чиновников пишет, что подозрения падают на повстанцев, поддерживаемых Ираном.

"Частично рост котировок вызван атаками дронов в Ираке, - отметил Эндрю Липоу из Lipow Oil Associates. - Это показывает, насколько уязвимы поставки нефти перед атаками с применением грубых технологий".

Также поддержку котировкам оказывают сигналы высокого сезонного спроса на топливо. Мировой спрос на нефть в первые две недели июля составлял в среднем 105,2 млн б/с, увеличившись за год примерно на 600 тыс. б/с, по мнению аналитиков JPMorgan.

Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,86 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Цены на нефть в целом оставались стабильными на этой неделе, поскольку сильный сезонный спрос на топливо в США нивелировал негатив от повышения поставок ОПЕК+", - сказал аналитик LSEG Ан Фам.