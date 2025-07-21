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Brent подорожала до $69,38 за баррель

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее президентом Дональдом Трампом планом ввести пошлины для некоторых стран с 1 августа.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с Евросоюзом, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне, прошедших на минувшей неделе, сообщили собеседники FT.

Страны ЕС на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено, передает Bloomberg.

"Беспокойство по поводу пошлин Вашингтона продолжит оказывать давление на нефтяной рынок по мере приближения установленного на 1 августа дедлайна, - сказал Reuters аналитик IG Market Тони Сикамор. - Поддержать рынок могу данные о запасах нефти в США, если они укажут на ограниченное предложение".

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,14%) до $69,38 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,24 (0,35%), до $69,28 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,12 (0,18%), до $66,17 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 (0,27%), до $66,05 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI, подешевели на 1,5%.

18 июля ЕС принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из России. Пакет мер также предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.

"Тот факт, что США пока не поддержали новый потолок, очевидно, затруднит внедрение этой меры", - говорит аналитик по сырьевому сектору Westpac Banking Роберт Ренни.

Brent G7 WTI Евросоюз США
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