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В США в июне число новостроек выросло на 4,6%, сильнее прогноза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 4,6% к маю и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в мае количество новостроек составляло 1,263 млн, а не 1,256 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 1,3 млн с объявленного ранее майского уровня, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 4,6% и достигло 883 тысяч. При этом количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, подскочило на 30,6% - до 414 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в июне повысилось на 0,2% - до 1,397 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем ожидали небольшого сокращения - до 1,39 млн с 1,394 млн в мае.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью сократилось на 3,7% - до 866 тысяч, многоквартирных домов - выросло на 8,1%, до 478 тысяч.

Число новостроек в США в июне было на 0,5% ниже, чем в июне 2024 года.

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