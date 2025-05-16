Число новостроек в США в апреле выросло на 1,6%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, повысилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,361 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,339 млн, а не 1,324 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали рост с объявленного ранее мартовского уровня до 1,37 млн, по данным Trading Economics.