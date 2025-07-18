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Brent подорожала до $70,43 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в пятницу на новостях о новых санкциях Евросоюза против России.

К 17:44 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,31%), до $70,43 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,01 (1,5%), до $68,55 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $70,77 за баррель, на WTI - до $68,96 за баррель.

Днем ранее Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 1,8% на сообщениях об ударах беспилотников по нефтяным месторождениям в иракском Курдистане, в результате которых добыча нефти в регионе сократилась примерно на 150 тысяч баррелей в сутки.

Евросоюз в пятницу согласовал 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до уровня в $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из России. Кроме того, новый пакет предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.

"ЕС вводит запрет на импорт на продукты переработки, изготовленные из российской нефти, которые могут поступить в третью страну", - говорится в заявлении Совета ЕС. Исключение будет сделано для Великобритании, Канады, Норвегии, США и Швейцарии.

Участники рынка оценивают последствия решения Евросоюза для предложения на рынке нефти, а также ждут реакции со стороны Вашингтона. В начале этой недели президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные санкции в отношении российского экспорта, если в течение 50 дней не увидит результатов в урегулировании российского-украинского конфликта.

Аналитик UBS Джованни Стауново полагает, что рынок скептически отнесется к новым санкциям. "Ни установление потолка цен на российскую нефть, ни включение в санкционные списки танкеров "теневого флота" пока не смогло подорвать экспорт нефти из России", - отметил он.

Brent WTI Евросоюз США Дональд Трамп
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